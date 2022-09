Contre-offensive ukrainienne : les Russes accusés de tortures dans les zones libérées

Néanmoins, dans les zones nouvellement libérées, le soulagement se mêle à la tristesse, alors qu'émergent des récits de tortures et de meurtres commis pendant l'occupation russe. Habitant Balakliya, dans la région de Kharkiv, Artem a raconté à la BBC avoir été détenu par les Russes durant plus de 40 jours. "Ils m'ont fait tenir deux fils électriques. Il y avait un générateur électrique. Plus sa vitesse augmentait, plus le voltage était élevé. Ils m'ont dit, 'si tu le laisses partir, tu es fini'. Puis, ils ont commencé à poser des questions", témoigne-t-il. Les soldats russes "ont dit que je mentais, et ils ont encore augmenté le voltage", lâche-t-il. Emprisonné dans le commissariat de la ville, Artem affirme que les occupants ont coupé à plusieurs reprises le système de ventilation bruyant du bâtiment pour que les autres détenus puissent entendre les cris de détresse. "Ils l'ont éteint pour que tout le monde puisse entendre comment les gens criaient", souligne-t-il, dépité.

En plus des tortures, les Russes ont effectué de multiples arrestations arbitraires jusqu'à la libération de Balakliya, le 8 septembre. Un autre citoyen a ainsi été détenu pendant 25 jours pour la seule raison qu'il détenait un drapeau ukrainien, indique Artem dans les colonnes de la BBC. Selon les locaux, jusqu'à huit hommes étaient enfermés dans des cellules prévues pour deux personnes.