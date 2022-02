"Convoi de la liberté" au Canada : la police interpelle des leaders du mouvement

Dans la soirée, la police a procédé aux premières arrestations : Tamara Lich, l'une des organisatrices du convoi dit "de la liberté", a été interpellée par la police, selon le compte officiel du mouvement. Sur les images, elle est menottée et emmenée par deux policiers dans une voiture des forces de l'ordre. Elle crie à ses compagnons "Tenez bon". Un peu plus tôt, un autre leader, Chris Barber, avait été interpellé, une arrestation dans le calme là aussi filmée et postée sur les réseaux sociaux par des membres du mouvement.

Pour la première fois depuis le début du mouvement, des groupes de policiers s'étaient positionnés en masse jeudi dans les rues d'Ottawa face aux contestataires et aux centaines de camions bloquant les rues. Un périmètre de sécurité a été érigé autour du centre-ville et une centaine de barrages permettent de contrôler les entrées dans la zone.