Manifestations au Canada : non, une femme n'est pas morte piétinée par le cheval d'un policier

Les "convois de la liberté" lancés en France et qui prévoyaient le week-end dernier de rallier Paris et les Champs-Élysées font écho à ceux observés outre-Atlantique, au Canada notamment. Dans la capitale Ottawa, des opposants aux mesures sanitaires poursuivent sans relâche leurs blocages, déterminés à faire plier Justin Trudeau et son gouvernement. Si les autorités durcissent les sanctions à l'égard des manifestants, on observe également depuis quelques jours des interventions policières visant à déloger les contestataires paralysant des axes clés.