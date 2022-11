Cop 27 : les États-Unis "sur la voie" pour atteindre leur objectif de réduction d'émissions à 2030

"Nous ne pouvons plus plaider l'ignorance quant aux conséquences de nos actions ou continuer à refaire les mêmes erreurs", a insisté le président américain. "La crise climatique concerne la sécurité des êtres humains, la sécurité économique, la sécurité nationale et la vie même de la planète". Dans ce contexte, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a entraîné une crise énergétique mondiale, "ne fait que renforcer l'urgence pour le monde de sortir de sa dépendance envers les énergies fossiles", a-t-il souligné. Il a également assuré que les États-Unis étaient "sur la voie" de parvenir à tenir leurs objectifs de réduire leurs émissions de 50 à 52% d'ici à 2030. "Les États-Unis respecteront leurs objectifs".

Alors que les Américains votaient mardi pour des élections de mi-mandat cruciales, Joe Biden n'était pas présent lors du sommet qui a rassemblé une centaine de chefs d'État et de gouvernement à Charm el-Cheikh lundi et mardi. Il a fait une courte escale en Égypte avant de se rendre au Cambodge pour un sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) et en Indonésie pour un sommet du G20.