COP27 : le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, interpellé par des militants écologistes

Patrick Pouyanné face aux militants. Le patron de TotalEnergies a été interpellé vendredi par des défenseurs de la cause environnementale et des droits humains à Charm el-Cheick, en marge du sommet de la COP27 à laquelle il participait.

Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre une conférence, le patron du géant pétrolier et gazier français a été interpellé par quelques militants, le contraignant à brièvement s'abriter dans le pavillon de la Guinée, a constaté un journaliste de l'AFP.

S'est ensuivi un rapide échange tendu avec des militants, qui reprochent à TotalEnergies de mener des projets en Russie et en Afrique de l'Est, ou encore sa participation à une conférence sur le changement climatique - dont la cause première est l'usage des combustibles fossiles.