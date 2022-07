Copenhague : des centaines de personnes rendent hommage aux victimes de la fusillade

"Cruel, injuste et insensé. Ce soir, nous pleurons tous". Mardi 5 juillet, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, s'adressait à une foule massée devant le complexe commercial Fields, situé entre le centre de Copenhague et son aéroport. Des milliers de personnes ont rendu hommage aux victimes d'une fusillade survenue ce week-end dans ce centre de la capitale danoise qui a fait trois morts, dont deux adolescents, et 27 blessés.

"Trois vies nous ont été enlevées. Celles d'un homme et de deux jeunes gens. Plusieurs personnes ont été blessées, l'attaque a fait de nombreuses victimes", a déclaré la cheffe du gouvernement, appelant à l'unité face à la tragédie. L'attaque, survenue dimanche en fin d'après-midi, a causé la mort d'un Russe de 46 ans habitant au Danemark et de deux Danois de 17 ans, un jeune garçon et une jeune fille. Elle a suscité une vive émotion au Danemark, au sortir d'un week-end estival marqué par le passage inédit du Tour de France et le grand retour du festival de rock géant de Roskilde, après des annulations dues à la pandémie de Covid-19.