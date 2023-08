Corans brûlés : la Suède accuse la Russie de mener une campagne de désinformation dans le monde arabe

En marge de cette crise, les autorités suédoises disent avoir repéré des publications de la part de médias russes, comme RT et Sputnik, en arabe, et reprenant ces informations erronées. "Lorsque vous faites cela, vous voulez cibler la population de ces pays et donner une image positive de l'attitude de la Russie", relevait le 2 août dernier le responsable de la communication du MPF, Mikael Östlund. "Tout est approuvé par le Kremlin", assurait-il par ailleurs, les deux médias précités étant détenus et financés par l'État russe.

Depuis mai 2022, la Suède demande d'intégrer l'Otan. Stockholm a pourtant dû faire face, pendant des mois, au refus de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, à majorité musulmane. Le président turc reprochait à Stockholm une forme de complaisance suédoise à l'égard des militants kurdes, dans le viseur d'Ankara. S'il a fini par céder le 10 juillet dernier, lors du dernier sommet de l'Alliance, de telles manœuvres russes pourraient néanmoins trouver une certaine résonance dans le pays.