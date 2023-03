Aux côtés de sa probable héritière, Kim Jong-un se prépare à une "guerre réelle"

Ces exercices interviennent alors que Séoul et Washington s'apprêtent à mener, lundi 13 mars, leurs plus importantes manœuvres militaires conjointes depuis cinq ans. Plus tôt cette semaine, Pyongyang a accusé les États-Unis d'attiser "intentionnellement" les tensions et Kim Yo-jong, la très puissante sœur de Kim Jong-un, a prévenu que si Washington interceptait un des essais de missiles de la Corée du Nord, cela serait perçu comme une "déclaration de guerre". Les relations entre Pyongyang et Séoul sont au plus bas depuis plusieurs années, avec des pourparlers au point mort.