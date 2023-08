Corée du Nord : avant l'arrivée d'une tempête, les habitants sommés de protéger les effigies des Kim

Pyongyang met un point d'honneur à protéger les effigies de la dynastie des Kim. Les portraits de Kim Jong Un, de son père Kim Jong Il, et de son grand-père Kim Il Sung, le fondateur de la Corée du Nord, sont présents dans toutes les maisons et bureaux du pays.

La tempête tropicale Khanun, qui a soufflé au Japon avant d'arriver dans la péninsule coréenne, a atteint la Corée du Nord tôt ce vendredi, après avoir provoqué de fortes pluies chez sa voisine du sud. Les catastrophes naturelles ont généralement des conséquences plus importantes qu'ailleurs en Corée du Nord, pays reclus et pauvre. Ses infrastructures sont fragiles et la déforestation de son territoire a créé un terrain propice aux inondations.