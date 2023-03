Corée du Sud : en quoi consiste "Freedom Shield", l'exercice militaire inédit de Séoul et Washington qui débute lundi ?

Face à l’évolution de la menace nucléaire et balistique nord-coréenne (avec plus de 70 tirs d'essai de missiles en 2022, le plus grand nombre jamais réalisé en une seule année), les États-Unis et la Corée du Sud ont renforcé leur coopération militaire au cours des derniers mois. En novembre dernier, un bombardier stratégique américain B-1B a été redéployé dans la péninsule coréenne. Des manœuvres aériennes conjointes avec des avions de chasse furtifs sud-coréens ont été menées le mois dernier et à nouveau la semaine dernière.