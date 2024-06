Les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ont pris une forme inattendue ces dernières semaines. Des activistes sud-coréens envoient des ballons chargés de tracts contre le régime de Kim Jong-Un mais aussi de la musique et des séries télé. Le gouvernement nord-coréen riposte en utilisant le même moyen pour balancer des immondices par milliers sur son voisin.

C’est la guerre la plus surréaliste du moment. Depuis mai dernier, les deux Corées s’affrontent… à coups de ballons qui survolent la frontière. À l’intérieur, des "cadeaux" d’un genre assez différent. Depuis le Sud, des activistes envoient des cargaisons remplies de prospectus dénonçant le leader nord-coréen Kim Jong-Un, des billets de un dollar… et des milliers de clés USB remplies de K-Pop et de séries populaires comme "Crash Landing on You". Disponible sur Netflix, elle met en scène la romance entre une riche héritière de Séoul et un officier de l'armée nord-coréenne.

La riposte du Nord ? Des chargements de vieux papiers, de l’engrais chimique, des ordures en tout genre, et même des excréments en quantité cent fois supérieure. Ce samedi 8 juin les forces armées de Séoul ont annoncé qu’elles "surveillent de près et avec vigilance" la situation, craignant "la possibilité que de nouveaux ballons de déchets atterrissent" d’ici dimanche, indique un porte-parole à l’AFP.

Un mode d'action licite depuis quelques mois

Cette expression des tensions entre les deux pays n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, une association comme Fighters for Free North Korea l’utilise pour faire passer des tracts politiques mais aussi des médicaments de l'autre côté de la frontière. Ce mode d’action était interdit par une loi qui a été abolie l’an dernier par la Cour constitutionnelle de de Corée, au motif qu’elle violait la liberté d’expression.

Et depuis, ses partisans s’en donnent à cœur joie. "Nous leur envoyons des faits et de la vérité, de l’amour et des dollars, le Nord nous renvoit des ordures", déclare à CNBC Park Sang-hak, le patron de Fighters for Free North Korea qui n’a visiblement pas l’intention de se laisser impressionner par la riposte de Pyongyang. Le gouvernement sud-coréen non plus.

Après ce que le président Yoon Suk Yeol a qualifié de "provocations méprisables", Séoul a suspendu mardi dernier un accord militaire de détente conclu en 2018. Il lui permet de reprendre les exercices de tirs réels et de relancer les campagnes de propagande contre le régime du Nord par haut-parleurs le long de la frontière. Le dernier tube des BTS va-t-il devenir une arme de guerre ?