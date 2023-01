Nucléaire : l'inquiétante déclaration de Kim Jong Un

"La situation actuelle appelle à redoubler d'efforts pour renforcer massivement la force militaire afin de garantir pleinement la souveraineté, la sécurité et les intérêts fondamentaux [de la Corée du Nord], en réponse aux manœuvres militaires inquiétantes des États-Unis et d'autres forces hostiles", a déclaré Kim Jong Un. S'il ne s'agit pas de vœux pour le Nouvel An, puisque le dirigeant nord-coréen s'exprimait dans le cadre d'une réunion du Parti des travailleurs, dont il est le secrétaire général, sa déclaration laisse entrevoir une année 2023 inquiétante pour ses voisins, après une année déjà très tendue.