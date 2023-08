Corée du Nord : Kim Jong Un appelle à une "intensification radicale" de la production de missiles

Kim Jong Un montre les muscles. Le dirigeant nord-coréen a appelé à une "intensification radicale" de la production de missiles, au moment où Séoul et Washington préparent des manœuvres militaires conjointes. Après avoir visité vendredi et samedi des usines produisant des missiles, des munitions pour des lance-roquettes multiples de très gros calibre et des véhicules blindés de combat, le leader a fait part de sa "satisfaction".

"Il a fixé un objectif important : augmenter considérablement la capacité de production de missiles", et a souligné le rôle de l'usine dans "l'accélération" des préparatifs en vue d'une guerre, selon l'agence de presse d'État KCNA.