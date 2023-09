Kim Jong Un en route pour la Russie et une rencontre avec Vladimir Poutine

Seule certitude : leur tête-à-tête devrait être largement consacré à la question militaire. Le New York Times estime que Moscou cherche à obtenir de Pyongyang des obus d'artillerie et des missiles antichars, tandis que M. Kim serait en quête de technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins à propulsion nucléaire ainsi que d'une aide alimentaire. Les deux pays frontaliers sont des alliés historiques et Kim Jong Un a, à plusieurs reprises, assuré la Russie de son soutien dans son offensive en Ukraine. Washington a, de son côté, averti que la Corée du Nord en paierait "le prix au sein de la communauté internationale".