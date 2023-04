Corée du Nord : Kim Jong Un ordonne le lancement de son premier satellite espion

Cette déclaration intervient quelques jours après que Pyongyang a assuré avoir réussi le premier lancement de son nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide, une avancée majeure pour le programme d'armement nord-coréen. En décembre 2022, le pays avait déclaré avoir conduit un "test final important" dans le développement d'un satellite espion. Des assertions aussitôt remises en question par des experts qui avaient affirmé que la qualité des images, censées avoir été prises depuis un satellite, était mauvaise.

Le développement de ce type d'engin était déjà l'un des projets majeurs du programme de défense nord-coréen présenté par Kim King Un en 2021. "Il semble que la Corée du Nord lancera pour l'instant son satellite, qui reste 'symbolique', et l'améliorera progressivement", a déclaré à l'AFP le transfuge An Chan-il, directeur de l'Institut mondial d'études nord-coréennes. "Si la Chine et la Russie ne fournissent pas de soutien technologique, il sera difficile pour la Corée du Nord de mener des activités d'espionnage avec son propre matériel", estime-t-il.