Corée du Nord : la fille de Kim Jong Un fait un pas de plus vers la succession de son père

Kim Ju Ae, la fille du dictateur nord-coréen Kim Jong Un, pourrait bel et bien lui succéder au pouvoir, selon Séoul. L'adolescente, mise en avant par Pyongyang depuis 2022, est désormais désignée comme "grande personne de conseil" par les médias d'État. Une qualification généralement employée seulement pour les dirigeants du pays et leurs successeurs.

En quelques années, elle est devenue une figure connue des Nord-Coréens. La fille du dictateur Kim Jong Un, au pouvoir depuis 2011, est mise en scène par le pouvoir nord-coréen depuis 2022, si bien que certains observateurs internationaux présument qu'elle pourrait succéder à son père à la tête du régime totalitaire. Kim Ju Ae est encore adolescente, mais les médias d'État nord-coréens, outils de propagande du régime, ont surnommé, samedi 16 mars, la jeune femme de "grande personne de conseil". Cette qualification est importante, car elle est généralement employée seulement pour les dirigeants du pays et leurs successeurs.

Ce terme a été utilisé lors d'un reportage sur la visite de la jeune femme d'un camp militaire avec Kim Jong Un. Sur une photo publiée par Pyongyang samedi, elle apparaît en effet en train d'assister à des exercices de parachutistes, aux côtés de son père et de hauts responsables militaires. "Nous n'excluons pas la possibilité que Ju Ae succède" au leader nord-coréen, a confirmé Koo Byoung-sam, un porte-parole du ministère de l'Unification de Séoul, lundi. Selon plusieurs experts, jamais un tel terme n'avait été utilisé par les médias nord-coréens jusque-là pour la désigner, même si Kim Ju Ae a déjà été saluée comme "l'étoile du matin de la Corée" ou "l'enfant adorée" du pays.

Des timbres-poste à son effigie

Cela fait plusieurs mois que le renseignement militaire sud-coréen soupçonne Kim Jong Un de préparer sa succession en mettant en scène sa relation avec sa fille. Il y a un an, cinq timbres-poste à l'effigie de Kim Ju Ae avaient été fabriqués. Quelques mois plus tôt, elle était apparue aux côtés du dictateur à l'occasion d'un tir d'essai de missile balistique intercontinental lors d'une des multiples démonstrations de force de la Corée du Nord. On l'a aussi vue l'accompagnant lors de la visite d'un élevage de poulets, par exemple. Tandis que le pouvoir demeure aux mains de la dynastie Kim depuis 1948, l'arrivée hypothétique de la fille de Kim Jong Un aux plus hautes fonctions représenterait la troisième succession héréditaire d'affilée.

Le mystère règne autour de la descendance de Kim Jong Un. Le renseignement sud-coréen avait d'abord indiqué que Kim Jon Un et son épouse Ri étaient devenus parents d'un fils né en 2010. Mais l'an dernier, Séoul s'était finalement dit "dans l'incapacité de confirmer l'existence" de ce dernier.