Corée du Nord : la fille "bien-aimée" de Kim Jong Un sur des timbres... Le début d'un culte de la personnalité ?

Pour d'autres spécialistes, toutefois, il est encore trop tôt pour spéculer. Kim Jong Un n'est encore âgé que de 39 ans et sa fille de... neuf ans. Le fait que le nom de cette dernière n'ait encore jamais été prononcée officiellement ajoute une part de doute supplémentaire. Professeur à l'université d'études nord-coréennes de Séoul, Yang Moo-jin souligne, à ce titre, qu'à chaque fois qu'un héritier était pressenti en Corée du Nord, le dirigeant en place faisait en sorte que le nom de ce successeur soit connu. "Il est encore très possible que Ju Ae soit juste utilisée (à des fins de propagande) (...) et que le fils aîné de Kim soit en train de se préparer à la succession à huis clos", explique-t-il. Affaire à suivre donc.