La Corée du Nord tire un missile intercontinental, qui termine sa course au large du Japon

Peu de détails ont filtré pour l'instant. L'armée sud-coréenne annonce ce samedi que "la Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié vers (la) mer de l'Est", en référence au nom donné à la mer du Japon. Une information confirmée par Tokyo, selon qui Pyongyang a procédé au lancement d'un "possible missile balistique".

Ce missile tiré par la Corée du Nord, est apparemment retombé à l'intérieur de la Zone économique exclusive (ZEE) du Japon. Il s'agissait d'un missile intercontinental "de classe ICBM", a indiqué le porte-parole du gouvernement nippon, Hirokazu Matsuno. "Il a volé pendant approximativement 66 minutes", a déclaré l'officiel japonais aux journalistes. Il a précisé que le projectile avait parcouru environ 900 km et serait retombé à 10h27, heure de Paris.

Ce tir intervient au moment où les la Corée du Sud et les États-Unis s'apprêtent à mener des exercices de simulation, qui doivent se tenir la semaine prochaine à Washington, afin de discuter des mesures à prendre en cas d'utilisation de l'arme nucléaire par Pyongyang.