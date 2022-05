Corée du Nord : les États-Unis redoutent un essai nucléaire pendant la visite de Joe Biden en Asie

Sous le coup de sanctions internationales, la Corée du Nord a considérablement intensifié ses tests de missiles cette année, tout en ignorant les propositions de négociation des États-Unis. Depuis 2017, le régime du dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, avait cessé tout tir de missiles balistiques intercontinentaux et autres essais nucléaires. Récemment, il a rompu ce moratoire en tirant, fin mars, un missile intercontinental. Entre 2006 et 2017, Pyongyang avait testé des armes nucléaires à six reprises. C'est sous cette menace que Joe Biden entame son premier voyage en Asie en tant que président. Il avait promis de faire de ce continent la grande priorité stratégique de son mandat.