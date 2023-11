Pour fêter le lancement réussi d'un missile, le 18 novembre va devenir férié en Corée du Nord

L'agence d'État KCNA a indiqué qu'avec un tel lancement, la Corée du Nord avait "montré au monde la majesté d'une puissance nucléaire de classe mondiale et la nation qui possède le missile balistique intercontinental le plus puissant". On peut noter que le pays procède régulièrement à des essais d'armes lors de jours fériés. La semaine dernière, le Service national du renseignement sud-coréen (NIS) a informé que Pyongyang se trouvait sur le point de procéder à un troisième lancement de satellite de reconnaissance militaire.