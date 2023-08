Corée du Nord : pour la deuxième fois, le lancement d'un satellite espion se solde par un échec

Nouvel échec pour Pyongyang : la Corée du Nord a annoncé, ce jeudi 24 août, que sa deuxième tentative en trois mois pour mettre en orbite un satellite espion avait échoué, et a promis de refaire un essai en octobre. Selon l'agence officielle KCNA, ce "deuxième lancement du satellite de reconnaissance Malligyong-1 à bord de la fusée porteuse de type nouveau Chollima-1" a eu lieu à l'aube du 24 août à Sohae, dans la province du Phyongan du Nord.

Selon l'état-major interarmées sud-coréen, l'engin a été lancé vers 3h50 (20h50 à Paris) en direction du sud et "a traversé l'espace aérien international" au-dessus de la mer Jaune. "Les phases une et deux du vol de la fusée ont été normales, mais le lancement a échoué à cause d'une erreur dans le système de mise à feu d'urgence au cours de la troisième phase de vol", a affirmé l'agence. D'après elle, "la cause de l'accident en question n'est pas un problème majeur" et Pyongyang procédera à un troisième lancement en octobre après avoir pris des mesures correctives.