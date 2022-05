Pyongyang tire un missile balistique, Washington redoute un essai nucléaire

La Corée du Sud a testé l'année dernière son propre missile mer-sol balistique, devenant l'un des rares pays à maîtriser cette technologie. Un missile de croisière supersonique a dans le même temps été dévoilé, soulignant une course à l'armement dans la péninsule. Enfin, le Sud possède une capacité d'armements conventionnels supérieure à son voisin du Nord, et Yoon Suk-yeol a demandé le déploiement d'un plus grand nombre de moyens militaires américains.