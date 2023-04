Corée du Nord : que sait-on du missile d'un "nouveau type" testé par Pyongyang ?

La Corée du Nord muscle (encore) son arsenal. Trois semaines après avoir testé un drone d'attaque nucléaire sous-marin, Pyongyang a dévoilé ce vendredi une nouvelle "prouesse" militaire : le lancement d'un missile balistique intercontinental (ICBM) "à combustible solide". Un système unique, synonyme d'avancée majeure pour Kim Jong-un.

Concrètement, ce type de missile utilise un combustible de propulsion, le propergol, sous une forme solide. Il permet de créer la force de poussée nécessaire au décollage. Il s'oppose aux missiles à combustible liquide qui, eux, doivent être approvisionnés à l'aide de carburant et d'un oxydant avant leur lancement. Un processus plus lent et fastidieux.