Corée du Nord : les États-Unis demandent une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi

"On espère que le Conseil sera en mesure de parler d'une seule voix" avec la publication d'une déclaration, a indiqué sous couvert de l'anonymat un diplomate. Cette réunion devrait se tenir à huis clos, à New York ce jeudi. Selon ce même diplomate, les Nord-Coréens "font des progrès constants sur la balistique, améliorant la portée, la précision et la létalité de leurs missiles".

Les puissances occidentales, avec les États-Unis au premier rang, craignent que la Corée du Nord ne mixe les technologies nucléaires et balistiques. "Ce qu'ils ne semblent pas avoir réussi jusqu'à présent", rappelle-t-il.

Ce dimanche 30 janvier, le régime nord-coréen a lancé un missile balistique sol-sol à portée intermédiaire et longue. Le plus puissant depuis au moins cinq ans. Un tir d'autant plus inquiétant que Kim Jong-Un, le dirigeant du pays,"rompt avec le moratoire annoncé en 2018" sur ce type d'arme, avait pointé dans la foulée le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.