Corée du Nord : un militaire américain franchit la frontière durant une visite

"Un citoyen américain a franchi sans autorisation la ligne de démarcation" avec la Corée du Nord pendant qu'il effectuait une visite dans la "zone de sécurité commune", le secteur de la DMZ placé sous le contrôle de Nations unies, a expliqué le poste de commandement de l'ONU. "Nous pensons qu'il est actuellement en détention en RPDC (République Populaire Démocratique de Corée) et nous sommes en train de travailler avec nos homologues de l'APC (Armée populaire de Corée) pour régler cet incident", a-t-on précisé de même source.

L'ancien président américain Donald Trump avait rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en 2019 dans le village frontalier de Panmunjom et avait même foulé le sol nord-coréen en traversant la ligne de démarcation. "Panmonjom est le site que cet Américain a le plus probablement choisi de traverser en Corée du Nord, car c'est le seul endroit possible de fuite au cours de la visite de la zone de sécurité commune", a expliqué Choi Gi-il, professeur d'études militaires à l'université de Sangji.