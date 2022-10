Corée du Nord : un missile balistique survole le Japon, une première depuis 2017

Alors que Tokyo a confirmé le tir, activant, fait inhabituel, le système d'alerte aux missiles du pays et demandant à sa population concernée d'évacuer les lieux, Séoul a qualifié ce tir nord-coréen de "provocation" violant "clairement les principes universels et les normes des Nations unies". Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a promis une "réponse ferme" et la prise "de mesures appropriées en coopération avec les États-Unis et la communauté internationale". Dans la foulée, Washington a promis, après consultation avec le Japon et la Corée du Sud, une réponse "robuste" à ce tir.

Le conseiller américain à la Sécurité nationale Jack Sullivan a dit vouloir réaffirmer "l'engagement à toute épreuve" de son pays à ses alliés asiatiques. Même ton du côté du commandement américain de la région Asie-Pacifique. "Les États-Unis condamnent ces actions et appellent la RPDC à s'abstenir de tout nouvel acte illégal et déstabilisateur", a-t-il affirmé.