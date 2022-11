Corée du Nord : un missile intercontinental tombe au large du Japon, réunion d'urgence convoquée à l'Apec

Le ministre nippon de la Défense, Yasukazu Hamada, a indiqué que le projectile avait atteint une altitude maximale de 6000 km, et en a déduit qu'il s'agissait d'un "missile balistique de classe ICBM, même si d'autres détails sont en cours d'analyse". Le Premier ministre Fumio Kishida a, lui, ajouté que le missile semblerait être tombé dans la zone économique exclusive du Japon, au large de Hokkaido, la grande île du nord de l'archipel nippon. Le Japon a déclaré que le missile avait la portée nécessaire pour atteindre le continent américain.

Le Japon et les Etats-Unis ont ensuite effectué un exercice militaire conjoint au-dessus de la mer du Japon, vendredi, à la suite du tir de missile, a annoncé le ministère de la Défense nippon. Les manœuvres militaires ont eu lieu "dans un contexte sécuritaire de plus en plus difficile autour du Japon", a affirmé le ministère de la Défense dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois qu'un projectile nord-coréen finit sa course dans la zone économique exclusive japonaise, ce que le Premier ministre a fermement dénoncé. La Corée du Nord "répète les actes de provocation à une fréquence sans précédent. Nous réitérons avec force que c'est absolument inacceptable", a déclaré Fumio Kishida.

La Maison Blanche a quant à elle condamné "fortement" le tir, qui constitue selon elle "une violation éhontée de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et fait inutilement monter les tensions et risque de déstabiliser la situation sécuritaire dans la région". En réponse et "pour se consulter", la vice-présidente américaine, Kamala Harris, doit rencontrer ce vendredi 18 novembre les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada, en marge du sommet Asie-Pacifique à Bangkok, a indiqué un responsable de la Maison Blanche.