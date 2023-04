Corée du Sud : des centaines de personnes évacuées suite à un feu de forêt

Des vents violents ont notamment alimenté les flammes, mais la progression du feu a par la suite été ralenti par la pluie qui a commencé à tomber dans l'après-midi, selon les propos du gouverneur de la province, Kim Jin-tae, rapportés par le média américain NPR. Le Service coréen des forêts a de son côté déclaré que 88% du feu était maitrisé à 15 h 30 (8 h 30 à Paris).

70 maisons et bâtiments ont été détruits et plus de 500 habitants ont été évacués, sur les plus de 200.000 que compte la ville. Près de 200 hectares ont été brulés, selon les autorités. Selon le Service coréen des forêts, le feu aurait été déclenché suite à la chute sur une ligne électrique d'un arbre, provoquée par des vents violents. Selon le gouverneur de la région, l'incendie devrait être totalement maitrisé d'ici la fin de la journée.