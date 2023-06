Corée du Sud : pourquoi toute la population "rajeunit" de deux ans ce jeudi

Un rajeunissement de la population… du jour au lendemain. À partir de ce jeudi, la Corée du Sud instaure un nouveau système de calcul de l'âge, lequel va baisser d'un an ou deux pour chaque citoyen. Mais uniquement sur les registres et les documents officiels.

Durant des décennies, Séoul a utilisé de multiples systèmes de comptage des années d'une vie. Jusqu'à ce jeudi, un bébé qui naît en Corée du Sud a automatiquement un an à sa naissance et vieillit d'une année chaque 1er janvier - et non à la date de son anniversaire, selon le mode de calcul dit de l'"âge coréen". Concrètement, un enfant né un 31 décembre aura donc 2 ans dès le lendemain.