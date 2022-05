Shanghai : des millions d'habitants toujours confinés malgré l’objectif "Zéro Covid" atteint

Les habitants voulant quitter Shanghai ne peuvent toutefois pas le faire si facilement, puisqu’il leur faut une autorisation spéciale et de nombreux tests négatifs. La Chine compte en tout cas continuer sa stratégie "Zéro Covid" - dépistages massifs, quarantaines imposées aux personnes contaminées et possible recours au confinement - malgré toutes les difficultés engendrées, au niveau de l’économie ou du tourisme notamment.

D'autant plus que les autorités sanitaires ont annoncé lundi la détection d'un premier cas dû au sous-variant BA.2.12.1. Réputé particulièrement contagieux, répandu notamment aux États-Unis, il a été détecté sur un voyageur venu du Kenya.