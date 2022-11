Covid-19 en Chine : l'usine d'iPhone confinée promet de gros bonus aux salariés qui ne s'enfuient pas

Confrontée à une "longue bataille" contre le foyer de Covid, Foxconn fait aussi face à des plaintes d'employés sur leurs conditions de travail et le manque de protection face au virus. Des vidéos circulant sur ces mêmes réseaux sociaux, le week-end dernier, ont montré des dizaines de salariés, certains portant des valises, en train de s'enfuir du site en grimpant par-dessus le grillage puis en marchant le long de la route pour rentrer chez eux à pied. L'entreprise, elle, assure "coopérer avec le gouvernement pour organiser le personnel et les véhicules" et permettre aux employés de partir s'ils le souhaitent. Ces derniers, à la demande express des autorités locales, doivent observer une quarantaine de plusieurs jours chez eux.