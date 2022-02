Covid-19 : le masque, même au lit, pour la Saint-Valentin en Thaïlande

Dans leurs ébats endiablés, sous la couette, les couples sont priés d'éviter "les positions sexuelles en face à face et les baisers profonds, et d'utiliser un contraceptif s'ils veulent éviter une grossesse non désirée", a ajouté le responsable de cette antenne du ministère de la Santé. "Si possible, porter un masque pendant la relation sexuelle peut aider à réduire les risques de Covid".