"La 5e vague est arrivée" : le Covid-19 repart en flèche en Afrique du Sud

"La 5e vague est arrivée. Prenez soin de vous." L'Afrique du Sud, pays le plus touché par le Covid-19 sur le continent africain, avec plus de 3,7 millions de cas et près de 100.350 décès, est entrée dans une nouvelle vague pandémique. Dans un court message posté sur Twitter, mardi 26 avril, le Centre pour l'innovation et la réponse aux épidémies (CERI), dirigé par le virologue Tulio de Oliveira, célèbre pour avoir repéré les variants Bêta et Omicron, a alerté la population d'un possible rebond épidémique.