Corruption au Parlement européen : quatre personnes toujours en détention

La chambre du conseil de Bruxelles avait déjà décidé de maintenir en détention provisoire de Pier-Antonio Panzeri et Francesco Giorgi le 14 décembre, puis pris la même décision concernant la Vice-présidente Eva Kaili le 22 décembre. La libération sous bracelet du quatrième protagoniste, Niccolo Figa-Talamanca, un Italien responsable de l'ONG "No Peace Without Justice", avait été suspendue par le parquet fédéral et remplacé par une prolongation de détention.

Ces quatre personnalités sont inculpées pour "appartenance à une organisation criminelle", "blanchiment d'argent" et "corruption". Ils sont accusés d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer leurs décisions politiques et leurs discours en faveur de celui-ci. Le scandale a provoqué une énorme onde de choc au Parlement européen et des tensions entre le Qatar et l'UE. En Belgique, l'enquête a donné lieu à 20 perquisitions entre le 9 et le 12 décembre, y compris au sein du Parlement européen, dans le bureau d'autres députés et assistants parlementaires. Au total, les enquêteurs belges ont mis la main sur 1,5 million d'euros en liquide, d'après une source judiciaire.