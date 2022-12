Que sait-on de l'enquête pour corruption qui secoue le Parlement européen ?

Dans la soirée, une eurodéputée socialiste grecque, Eva Kaili, a été interpellée à son domicile à Bruxelles. Les forces de police l'ont accompagnée en vue d'être auditionnée, ce que des sources concordantes ont confirmé, après des révélations parues dans la presse. Il faut noter que cette élue occupe des fonctions importantes, puisqu'elle siège en tant que vice-présidente de l’assemblée.

Cette interpellation fait suite à celles observées plus tôt dans la journée, au nombre de quatre. Ont été visés : le compagnon de Mme Kaili, Francesco Giorgi, qui s'avère par ailleurs être son assistant parlementaire, mais aussi un directeur d'ONG, ainsi que le dirigeant syndical italien Luca Visentini et l'ancien eurodéputé Pier-Antonio Panzeri. Ce dernier, qui n'est désormais plus en poste à Bruxelles, a siégé au sein de l'institution une quinzaine d'années, entre 2004 et 2019.

Le parquet fédéral a indiqué par le biais d'un communiqué que ces opérations avaient été menées dans le cadre d'une enquête, pilotée depuis quatre mois par un juge financier bruxellois. Celle-ci vise des faits de "corruption" et de "blanchiment d'argent" en bande organisée, dont les bénéficiaires seraient des personnalités affichant "une position politique et/ou stratégique significative" au sein du Parlement européen.