Coup d'État au Burkina Faso : on vous explique la crise à Ouagadougou

Une influence, qui se traduit aussi par une prolifération d'une désinformation en ligne, "destinée à dénigrer la présence française et justifier celle de la Russie", selon un rapport de l'Institut de Recherche stratégique de l'École militaire (Irsem), publié en septembre, qui circule également au Burkina. Ce pays "fait aujourd’hui partie des pays africains dans le viseur" de Wagner, selon cette étude, qui note de très fortes progressions de l'audience des sites en français des médias russes RT et Sputnik depuis un an. Le coup d’État de janvier 2022 amenant au pouvoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avait d'ailleurs été salué par Prigojine, l’oligarque proche du Kremlin, fondateur de la société de mercenaires Wagner. Il en aurait fait de même avec le putsch initié par Traoré.

"Les putschistes inscrivent très explicitement leurs actions dans un clivage Russie versus France", a confirmé samedi à l'AFP Yvan Guichaoua, expert de la région à l'université de Kent, à Bruxelles. L'expert pose deux hypothèses : "soit bosser avec les Russes était le projet depuis le début et on a affaire à un plan de déstabilisation mûrement réfléchi, soit on invoque de manière opportuniste le clivage France/Russie pour galvaniser les soutiens parce que le projet tangue".