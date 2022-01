Coup d'État au Burkina Faso : trois choses à savoir sur la crise

Au pouvoir depuis 2015, le président Kaboré, réélu en 2020 sur la promesse de faire de la lutte antijihadiste sa priorité, était de plus en plus contesté par une population excédée par les violences et son impuissance à y faire face. La majorité du territoire, en particulier l'est et le nord, sont le théâtre d'attaques quasi quotidiennes des groupes affiliés à Al-Qaida et l'État islamique. L'armée, souvent dépassée et visée, n'arrive pas à endiguer ces violences meurtrières qui ont fait plus de 2.000 morts et contraint au moins 1,5 million de personnes à fuir leurs foyers.

Emmanuel Macron a indiqué ce mardi avoir contacté plusieurs dirigeants de la région pour rappeler que la France "condamne ce coup d'État militaire" qui s'inscrit "dans une succession de coups d'État qui sont extrêmement préoccupants au moment où la région doit avoir une priorité qui est la lutte contre le terrorisme islamiste". Le président français a précisé que, selon ses informations, le président Kaboré n'était pas pour l'heure "menacé dans son intégrité physique".