Coup d'État au Gabon : le général Oligui Nguema prête serment et promet des "élections libres"

Ce lundi 4 septembre 2023, le Général Oligui Nguema a prêté serment au Gabon, devenant Président d'une période de transition. Ce chef de la puissante Garde républicaine avait fait tomber le président Ali Bongo Ondimba le 30 août en menant

un coup d'État contre lui juste après la proclamation de sa réélection.

Le nouvel homme fort de Libreville a promis des élections mais sans préciser la date de celles-ci. Il a toutefois mentionné des "élections libres, transparentes, crédibles et apaisées". Il a par ailleurs déclaré devant les juges de la Cour constitutionnelle : "Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain" et "de préserver les acquis de la démocratie". Après avoir prêté serment, l'homme de 48 ans s'est également engagé à "amnistier les prisonniers d'opinion".