Coup d'État au Gabon : le président déchu Ali Bongo peut se "rendre à l'étranger"

Âgé de 64 ans et au pouvoir depuis 14 ans, Ali Bongo Odimba a été déposé lors d'un putsch mené sans effusion de sang, moins d'une heure après que son camp eu proclamé sa réélection à la présidence dans un scrutin qualifié de frauduleux par les putschistes. Le coup d'État a été mené par le général Oligui, qui a rassemblé derrière lui tous les corps de l'armée et de la police, et suscité le ralliement de la quasi-totalité des partis de l'ancienne opposition et d'une partie de l'ex-majorité ainsi qu'un élan massif d'une population le remerciant de l'avoir "libérée" de 55 ans de "dynastie Bongo" au pouvoir.

Les autorités militaires ont promis de "remettre le pouvoir aux civils" à l'issue d'une transition dont la durée n'a pas été fixée, après avoir fait adopter "par référendum", une nouvelle Constitution qui devra être élaborée avec la participation de "l'ensemble des forces vives de la Nation" et qui débouchera sur des "élections libres et transparentes".