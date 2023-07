Niger : ce que l'on sait de la tentative du coup d'État

Un groupe de militaires a annoncé à la télévision nationale, dans la nuit de mercredi à jeudi, avoir renversé le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum, en raison de "la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale". "Toutes les institutions de la septième République sont suspendues. (...) Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation", a déclaré face caméra le colonel major Amadou Abdramane, porte-parole du CNSP. Les institutions ont été suspendues, les frontières terrestres et aériennes fermées et un couvre-feu instauré de 22h à 5h. Une manifestation d'opposants au coup d'Etat a par ailleurs été dispersée par des tirs de sommation de la garde présidentielle à proximité du palais.

Précédemment, la journée avait été marquée par des tensions empreintes de confusion. Les soldats de la garde présidentielle, qui retenaient le président, ont négocié avec ce dernier pour tenter de trouver une solution, sans que l'on connaisse la nature des pourparlers. Le régime au pouvoir avait alors simplement qualifié cet incident de "mouvement d'humeur". A ce jour, le président est toujours séquestré.