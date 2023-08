"Ces messages anti-français sont poussés par Wagner" : l’ombre russe derrière la crise au Niger

La Russie joue-t-elle un rôle actif dans le ressentiment d'une partie de la population à l’égard de Paris ?

Il faut se pencher sur le discours informationnel. Et depuis plusieurs mois, cette propagande et ces messages anti-français sont poussés par Wagner sur Internet, essentiellement sur Facebook. Sur ce terrain, le travail de Mohamed Bazoum a été important. Il a notamment contribué à empêcher la venue de Kémi Séba (militant franco-béninois et soutenu financièrement par Wagner, ndlr) au Niger.

Le discours anti-français, entendu aujourd’hui, est instrumentalisé par Wagner, c’est un fait. Mais au Niger, ces mouvements sont liés à une insatisfaction politique interne et à ces nombreux débats sur le rôle de la France. Ce ressentiment existait déjà et Wagner s’en est simplement servi. Quant à l’opposition au Niger, elle veut profiter de ce moment, de ce sentiment anti-français dans la région, pour justifier un putsch et servir ses intérêts.