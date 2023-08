Des "troupes étrangères" au Niger ? Attention à ces fausses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux

Un avion-cargo russe à Niamey ?

Avec l'ombre russe qui plane sur le Sahel, certains internautes se sont empressés d'imaginer Moscou déployer ses forces au Niger. Une vidéo largement publiée en ligne, dans plusieurs langues, affirme qu'un avion-cargo russe "aurait été aperçu en train d'atterrir" à Niamey. Les différents messages qui saluent cette arrivée précisent que l'avion transporterait du matériel et des soldats de la milice Wagner, particulièrement influente dans la région.

Sauf que la vidéo interroge. D'une part, la météo ne coïncide pas avec celle des différentes images qui nous proviennent de la capitale nigérienne. Les immeubles visibles à proximité de l'aéroport ne concordent pas non plus au paysage désertique qui entoure l'aéroport de Diori Hamani de Niamey. Et pour cause, une recherche d'image inversée permet de retrouver la trace de cette séquence il y a 17 ans, sur YouTube. Publiée le 5 août 2006, elle montre un Ilyushin Il-76 de l'armée de l'air russe atterrir.... à Khartoum, au Soudan. Bien que le Niger ait effectivement demandé de l'aide aux mercenaires de Wagner le 2 août dernier, Moscou n'a envoyé ses troupes ni à Niamey, ni au Mali voisin.