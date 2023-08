Niger : comment le coup d'État sème la pagaille dans le ciel africain

Ainsi, des vols depuis Libreville, Douala, Kinshasa et Cotonou à destination de Paris ont par exemple dû rebrousser chemin jusqu'à leur point de départ afin de reprendre du carburant en prévision d'un trajet rallongé, de façon à pouvoir contourner l'immense territoire nigérien, a affirmé Air France-KLM. "Un allongement des temps de vols de et vers plusieurs escales subsahariennes est à prévoir", explique la compagnie, qui évoque notamment 15 minutes à deux heures de plus pour le Tchad et l'Afrique du Sud. Les liaisons assurées par la compagnie vers Bamako et Ouagadougou sont par ailleurs suspendues.

D'autres compagnies européennes qui desservent le continent africain sont également concernées, à l'instar de British Airways, Virgin Airways ou encore Air Belgium.