Niger : le régime putschiste accuse la France de préparer "une agression"

Leur avenir sur place est plus qu'incertain, puisque le nouveau pouvoir a dénoncé le 3 août plusieurs accords de coopération militaire avec Paris et que l’armée française n'appuie plus les militaires nigériens sur le terrain. La France, ancienne puissance coloniale, ne reconnaît pas les nouvelles autorités de Niamey et y maintient pour l'heure son ambassadeur, malgré les injonctions des putschistes de quitter les lieux.