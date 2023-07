Coup d'État au Niger : les intérêts de la France dans le pays menacés ?

C'est en effet au Niger que Paris a redirigé l'essentiel de ses forces militaires impliquées dans l'opération antiterroriste Barkhane au Mali, à laquelle elle a été contrainte de mettre fin à l'été 2022 sous la pression de la junte malienne, installée au pouvoir après un coup d'État. Les forces spéciales françaises qui se trouvaient au Burkina Faso ont également dû en partir l'an dernier, lorsque le régime a été renversé en septembre et que les putschistes ont réclamé leur départ.

Ce double revers a mené à une baisse des effectifs globaux et une opération de "réarticulation", selon la rhétorique officielle, trouvant dans le Niger une "porte de sortie", note Léonard Colomba-Petteng. Le pays est ainsi passé de simple base de transit à nouveau pivot de la lutte anti-djihadiste française, avec 1500 militaires sur place, auxquels s'ajoutent 1000 autres déployés au Tchad voisin. Pour cause, le Niger représentait jusqu'alors un rare îlot préservé au milieu d'une région très troublée, notamment à cause de la menace de groupes djihadistes. "Il a été perçu comme un pays à partir duquel la lutte contre le terrorisme pouvait perdurer, pour essayer d'assurer une forme de stabilité dans cet arc de crises", résume Caroline Roussy, chercheuse à la tête de l’observatoire Sahel de l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).

Mais Paris a retenu les leçons de ses précédents échecs et a changé de stratégie : son opération a été rebaptisée "dispositif militaire" et était destinée seulement à venir en "soutien" des forces locales, "dans une volonté d’être de moins en moins visible" pour ne plus susciter la défiance sur place, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, poursuit l'experte. Un revirement trop tardif ? Depuis le renversement du pouvoir, les putschistes ont d'ores et déjà accusé la France d'être "passée outre" leur décision de fermeture des frontières en faisant atterrir à Niamey un avion militaire, symptôme d'une "défiance dans le pays depuis plusieurs mois déjà", selon la chercheuse.