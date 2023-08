Coup d'État au Niger : qu'est-ce que la "force en attente" de la Cedeao qui va être déployée dans le pays ?

C'est en 2004 que l'Ecomog devient la "force en attente". Toujours transnationale - son bras armé est composé des brigades nationales des pays membres - elle ne compterait à ce jour qu'environ 2500 hommes. Composée de policiers, de militaires et de civils, son déploiement peut être décidé par le Conseil de médiation et de sécurité de la Cedeao, notamment pour renforcer la sécurité intérieure des États membres. Mais ses moyens restent limités et ses effectifs peu nombreux.