Crise au Niger : deux mois après le coup d'État, l'ambassadeur français a quitté le pays

Le régime nigérien, arrivé au pouvoir par un putsch le 26 juillet, s'était réjoui de ces annonces dès le lendemain, y voyant "une nouvelle étape vers la souveraineté" pour le Niger, tout en disant attendre "que cette déclaration soit suivie d'actes officiels émanant des autorités françaises compétentes".

Les militaires exigeaient le départ de Sylvain Itté du pays depuis fin août. Ils lui avaient retiré son immunité et son visa diplomatiques, mais Paris refusait jusqu'ici de le rappeler. Par ailleurs, des manifestations et des rassemblements pour le retrait des troupes françaises au Niger ont réuni des dizaines de milliers de personnes à Niamey ces dernières semaines. De son côté, la France affirme qu'elle ne reconnaît pas la légitimité des militaires au pouvoir et que son interlocuteur reste le président renversé Mohamed Bazoum, qui était l'un de ses derniers alliés au Sahel. Ce nouveau retrait français intervient après ceux du Mali et du Burkina Faso, où Paris a déjà été poussé vers la sortie par des juntes hostiles.