Tentative de coup d'État au Niger : le président Mohamed Bazoum retenu dans sa résidence officielle

Finalement, après l'annonce de leur prise de pouvoir à la télévision, les putschistes ont affirmé "l'attachement" du CNSP au "respect de tous les engagements souscrits par le Niger". Les militaires ont aussi promis aux partenaires étrangers le "respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues, conformément aux principes des droits humains". Des mesures ont été prises par le CNSP, avec les frontières aériennes et terrestres fermées "jusqu'à la stabilisation de la situation" et la mise en place d'un couvre-feu chaque soir de 22 heures à 5 heures du matin. À Niamey, une manifestation pro-Mohamed Bazoum a été dispersée mercredi soir par la garde présidentielle, n'hésitant pas à tirer en l'air pour faire fuir les opposants.