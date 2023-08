Coup d'État militaire au Gabon : qui est le "président de la transition" Brice Oligui Nguema ?

Revenu ensuite sur le devant de la scène, colonel à la tête des renseignements de la GR en octobre 2018, il est propulsé seulement six mois après général et à la tête du commandement de cette garde prétorienne de la présidence, s'imposant comme la clé de voute du dispositif sécuritaire du pays. À la tête de ce régiment d'élite, il avait notamment poussé Ali Bongo à améliorer les conditions de vie et de travail de ses hommes, ce qui a permis à ce "meneur d'hommes" de s'attirer sympathie et respect des siens. "Il est très taciturne, pas bavard, mais très apprécié de ses hommes. C'est un Jules César, et Jules César veille au confort de ses légionnaires", assure le même membre du PDG.