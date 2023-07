Niger : qu'est-ce que le mouvement civil M62, qui a appelé à manifester ce dimanche ?

Ce mouvement, qui réunit plusieurs organisations de la société civile nigérienne, a été lancé début août 2022, sous le nom complet "M62 : Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple", comme le rapporte le journaliste spécialiste des questions de défense, Philippe Chapleau. Celui-ci se décrit comme "pacifique" et engagé pour "la dignité et la souveraineté du peuple nigérien".

Selon le chercheur en sciences politiques Rahmane Idrissa, le mouvement se revendique comme "anti-impérialiste et anti-français". Fondé dans la foulée d'une mobilisation au Burkina Faso contre la présence militaire de la France dans le pays, il a organisé depuis sa création plusieurs manifestations pour exiger le départ de la force anti-djihadiste française Barkhane du Niger. Ce fut notamment le cas en septembre 2022, à Niamey. La marche avait alors réuni plusieurs centaines de personnes et avait été ponctuée de slogans tels que "Barkhane dehors", "À bas la France" ou "Vive Poutine et la Russie".